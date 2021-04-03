شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزارة الدفاع الأمريكية تستعين بمبتعث لحل قضية جنائية رقمية معقدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قال الباحث المساعد في جامعة "بوردو" الأمريكية الدكتور فهد سلامة، إن فكرة براءة الاختراع تهتم بنماذج التعليم العميق لتصنيف وجمع الأدلة الرقمية ثم رفع التقارير إلى الجهات القضائية بطريقة محكمة كي لا تؤثر على مصداقية الأدلة الرقمية.

وأضاف فهد سلامة خلال لقاء بقناة الإخبارية:"النظام يقوم بعمليات الجمع والتصنيف ورفع التقارير للتقليل من تكاليف وعبء عمليات التحليل الرقمي لبعض الجرائم مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات".

وتابع:"استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي الرقمي والأمن السيبراني يشكل تحديا كبيرا للحفاظ على المصداقية دقة البيانات"، وذلك عقب استعانة وزارة الدفاع الأمريكية به لحل قضية جنائية رقمية معقدة.