شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..قصة شاب يعيش جيل الثمانينات في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف تقرير تلفزيوني، عن شاب يعيش حياة شاب يعيش في حقبة الثمانينات من من خلال نمط الحياة اليومية، في خميس مشيط.

وقال “المحنشي” في تقرير أعدته قناة “MBC” :”بداية عشت فترة بسيطة جدا من هذا الجيل أو لحقته على الأواخر، فكان الشغف والتعلق فيه بشكل كبير وبعدين انتقلت إلى السيارة التي أمتلكها اللي جيمس من طراز 1969".

وأضاف: حبيت أوسع المجال اللي أنا فيه وأعيش مو بس على السيارة ولكن اللبس والمكان، وقررت العيش في المكان اللي أنا فيه” .

وتابع: ” لقيت معروضات كثيرة ولكن الشخص الوحيد اللي كان موجودا معي ويعطيني معنوية هي الوالدة ” ، كما أوضح التقرير: ” جمع هذا الشاب في مجلسه منزلا متكاملا من الثمانينات الميلادية وذكريات تعود بالسعوديين لماض لا ينسى من جيل الطيبين حتى سيارته التي كانت نواة لهذا الشغف ” .

وأستكمل “ المحنشي ” :” بنيت منزلي على الطراز القديم منذ سنة من أجل أن أعيش جو الثمانينات وحياتهم بعدما لقيت فراغ في حياتي بعد فقدان الجيمس ومرحلة التجديد، فاضطرت أن أسوي هذا الشئ وألقى حياتي الثانية فيه ”.