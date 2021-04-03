شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. نزهة برية للأمير الوليد بن طلال وسط الصحراء و"جلسة الغروب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، نزهة برية يقوم بها الأمير الوليد بن طلال، وتسمى "جلسة الغروب"، لمشاهدة الإبل ومشهد الغروب، والتي يقوم بعدها بالتمشية على الرمال الذهبية.

وأوضح موثق الفيديو ذيب العتيبي أن الأمير يحافظ باستمرار على جلسة الغروب المسائية، في مخيم خاص بالأمير على طريق النفود بالرياض، ومعه عدد من المرافقين، من أجل المتعة والاستجمام وسط الرمال، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي.

وأوضح أن الأمير يحب رياضة المشي كثيرا، لافتا إلى أن اسم "جلسة الغروب" هو الاسم المحبب لسمو الأمير لوصف هذه النزهة البرية.