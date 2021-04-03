شكرا لمتابعة خبر عن تنويه عاجل من الأمن العام بشأن منع التجول وإغلاق الأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عرض الأمن العام، مقتطعات من القرارات التي صدرت إثر تفشي جائحة عرض الأمن العام، مقتطعات من القرارات التي صدرت إثر تفشي جائحة كورونا العام الماضي، وما صاحبها من منع للتجول وإغلاق للأسواق. وقد أغلقت المجمعات التجارية وتعليق الرحلات الدولية واستمرار نشاط تعليق الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وتعليق الحضور لمقرات العمل. وأوضح الأمن العام أن "القرار بيدك"، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤكد عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.