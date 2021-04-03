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تنويه عاجل من الأمن العام بشأن منع التجول وإغلاق الأسواق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض الأمن العام، مقتطعات من القرارات التي صدرت إثر تفشي جائحة العام الماضي، وما صاحبها من منع للتجول وإغلاق للأسواق.

وقد أغلقت المجمعات التجارية وتعليق الرحلات الدولية واستمرار نشاط تعليق الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وتعليق الحضور لمقرات العمل.

وأوضح الأمن العام أن "القرار بيدك"، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤكد عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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