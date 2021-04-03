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«توكلنا»: 3 حالات تظهر للمُحصن عبر التطبيق

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تناوله للقاح ..

أوضح تطبيق «توكلنا»، أن هناك ثلاث حالات تظهر على التطبيق للمُحصن ضد (كوفيد 19).

ونشر التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنفوجرافيك يبين هذه الحالات، وتتمثل الحالة الأولى في (مُحصن)، وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية (مُحصن متعافى) وهو مستخدم متعافى من كورونا ولم يتلق اللقاح.

أما الحالة الثالثة فهي (مُحصن بالجرعة الأولى)، وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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