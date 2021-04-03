«توكلنا»: 3 حالات تظهر للمُحصن عبر التطبيق

أوضح تطبيق «توكلنا»، أن هناك ثلاث حالات تظهر على التطبيق للمُحصن ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشر التطبيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنفوجرافيك يبين هذه الحالات، وتتمثل الحالة الأولى في (مُحصن)، وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية (مُحصن متعافى) وهو مستخدم متعافى من كورونا ولم يتلق اللقاح.

أما الحالة الثالثة فهي (مُحصن بالجرعة الأولى)، وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط.

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