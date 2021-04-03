الإطاحة بـ3 مقيمين في المدينة سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، السبت، القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على «3» مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة «14» بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.