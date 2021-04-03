السعودية اليوم / الجولات الرقابية على أسواق النفع العام برفحاء تخالف 23 منشأة تجارية



رفحاء 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 40 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس

وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ، ومخالفة 23 منشأة تجارية أخرى، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حفاظًا على صحة الجميع.

// انتهى //

19:54ت م

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رفحاء 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 40 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ، ومخالفة 23 منشأة تجارية أخرى، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حفاظًا على صحة الجميع.// انتهى //19:54ت م0094

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