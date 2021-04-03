

تونس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

أحبطت قوات الأمن التونسية بمحافظات القصرين وباجة ونابل وصفاقس عمليات هجرة غير شرعية برا وبحرا وألقت القبض على 46 مهاجرا غير شرعي .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم، أنه من بين الموقوفين في محافظة القصرين 22 يحملون جنسية دولة عربية ، مشيراً إلى أن السلطات المختصة بالجهات المعنية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الموقوفين .

// انتهى //

19:21ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يحبط عمليات هجرة غير شرعية ويوقف 46 مهاجرا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.