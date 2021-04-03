السعودية اليوم / مستوطنون يهود يعتدون على المزارعين في جالود جنوب نابلس



نابلس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

اعتدى مستوطنون يهود، اليوم، على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله : إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا مزارعين في أراضيهم شرقي جالود، ومنعوهم من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح .

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19:06ت م

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