السعودية اليوم / الكلية التقنية الرقمية بالرياض تنفذ مسابقة " الثورة الصناعية الرابعة " الاثنين القادم



الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

تنفذ الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض مسابقة الثورة الصناعية الرابعة وذلك ضمن المخيم الكشفي الافتراضي خلال الفترة من 5 إلى 29 أبريل من العام الجاري.

وسيبدأ التسجيل للمسابقة بعد غد الاثنين عن طريق الباركود ، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات بالمملكة .

// انتهى //

19:00ت م

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