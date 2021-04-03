السعودية اليوم / ‏سمو أمير منطقة حائل يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات



حائل 21 شعبان 1442هالموافق 3 أبريل 2021م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد

وحث سموه أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة لأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي ، مؤكداً سموه أن مسؤولية الفرد والمجتمع بالمشاركة مع الجهات الخدمية والأمنية كبيرة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الإلتزام التام بالتعليمات الإحترازية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفة من أي فرد أو منشأة لا تلتزم بالاحترازات الوقائية اللازمة.

وشدد سموه على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة .

ودعا ‏سمو أمير منطقة حائل المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية ، مؤكداً أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله .

// انتهى //

18:32ت م

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حائل 21 شعبان 1442هالموافق 3 أبريل 2021م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.وحث سموه أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة لأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي ، مؤكداً سموه أن مسؤولية الفرد والمجتمع بالمشاركة مع الجهات الخدمية والأمنية كبيرة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الإلتزام التام بالتعليمات الإحترازية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفة من أي فرد أو منشأة لا تلتزم بالاحترازات الوقائية اللازمة.وشدد سموه على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة .ودعا ‏سمو أمير منطقة حائل المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية ، مؤكداً أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله .// انتهى //18:32ت م0079

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