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كيف تتعامل مع المصاب بنوبة صرع؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

كيف تتعامل مع المصاب بنوبة صرع؟

كن هادئًا وهدئ من حولك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الهلال الأحمر كيفية التعامل مع المصاب بنوبة صرع.

التعامل مع المصاب بالصرع: 

وقال الهلال الأحمر عبر تويتر، اليوم السبت: كن هادئًا وهدئ من حولك، ثم ضع شيئًا لينًا ومستويًا تحت رأس المصاب مثل المخدة، وأبعد عنه الآلات الحادة كالنظارة والمفاتيح وأواني الزجاج. انزع ملابسه الضيّقة أو افتح أزارير ثوبه، وحرّكه ليستلقي على جانبه، ولا تضع شيئًا داخل فمه، ولا ترشّ الماء عليه، وكن بجانبه حتّى يستعيد وعيه.

أسعفني: 

وتابعت الهيئة: إذا استمرّت النوبة أكثر من 5 دقائق، وتكرّرت نوبة الصرع مباشرة بعد النوبة الأولى، ولم يستطيع التنفسّ بشكل طبيعي بعدها، أو تعرّض لأذى من أيّ جسم حاد أو نتيجة سقوطه. فلا تتردّد بطلب الإسعاف فورًا، بالاتصال على 997 أو عبر تطبيق “أسعفني”.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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