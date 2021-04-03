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القبض على مقيمين سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات في المدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

القبض على مقيمين سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات في المدينة المنورة

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

تفاصيل العملية: 

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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