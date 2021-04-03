أوقات دوام المستشفيات والمراكز الصحية في رمضان بالسعودية

تختلف أوقات دوام المستشفيات والمراكز الصحية في رمضان عن تلك الخاصة بالأيام العادية، كما أن للمستشفيات في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا تقوم خلال الفترة الراهنة، بالعمل بكامل كفاءتها وطاقتها، للتصدي لما تمر بها البلاد والعالم جراء هذه الأزمة، هذا حيث تقوم المستشفيات ومراكز الإسعاف بالعمل بنظام المناوبة خلال شهر رمضان الكريم على مدار الساعة، ولكن مواعيد عمل الأقسام الإدارية هو ما يختلف، وتأتي المواعيد المخصصة للعمل، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

أوقات دوام المستشفيات والمراكز الصحية

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، عن الأوقات التي ستقوم خلالها المستشفيات والمراكز الصحية بالعمل طوال شهر رمضان، وقد أوضحت الوزارة أن مراكز الإسعاف والأقسام الداخلية بالمستشفيات ستقوم باستقبال الحالات ومتابعة عملها بنظام المناوبة الذي سيستمر على مدار الساعة، في حين أوضحت أن الأقسام الإدارية ستكون مواعيد عملها كالتالي:

سيبدأ العمل في ديوان الوزارة وإدارات ومديريات الشؤون الصحية بدابة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءًا، وذلك على مدار الأيام من الأحد إلى الخميس.

بينما تأتي مواعيد العمل المخصصة لمراكز السكري والمستشفيات، والتي سيتم العمل وفقًا لها في المراكز المتواجدة بكافة المستشفيات المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، مقسمة على نظام الفترتين، بحيث يستمر العمل بالمراكز بنظام المناوبة على مدار الأيام من الأحد وحتى الخميس في المواعيد التالية:

يبدأ العمل خلال الفترة الصباحية بالمراكز من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. يبدأ العمل بالفترة المسائية بالمركز، من الساعة التاسعة مساءًا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. الفترة التي سيداوم خلالها الاستشاريين، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا. تقوم المستشفيات على مدار الساعة، باستقبال جميع الحالات الطارئة في أي وقت.

يبدأ العمل بالمراكز الصحية المنتشرة بجميع أنحاء المملكة من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، بينما يختلف دوام المستوصفات الصحية عن دوام المراكز، حيث تقوم المستوصفات بالعمل على مناوبتين في المواعيد التالية:

يبدأ العمل بالفترة الصباحية بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

يبدأ العمل بالفترة المسائية، بداية من الساعة التاسعة مساءًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

بالنسبة لمواعيد العمل المخصصة للعيادات الخارجية، فهي مستمرة على فترتين كالتالي: