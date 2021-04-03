شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تسقط الأشجار واللوحات الإعلانية بالشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدت موجة الغبار التي شهدتها المنطقة الشرقية منذ صباح اليوم (السبت) إلى سقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية في محافظتي الخبر والقطيف، وذلك نتيجة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي أدت إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظات المنطقة الشرقية.

وباشرت بلدية الخبر، ممثلة في فرق الطوارئ، رفع عدد من الأشجار واللوحات الإعلانية التي سقطت أمام بعض المنازل والشوارع جراء الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة، فيما ⁧‫قامت إدارة الحدائق والتشجير ببلدية محافظة ⁧‫القطيف⁩ بمباشرة حصر الأضرار ومعالجتها وإزالة الأشجار التي سقطت نتيجة موجة الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة.

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد ليوم غد (الأحد) استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها. كما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.