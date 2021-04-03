شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين في دورتها الثامنة غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد الراجحي غداً (الأحد) الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة للعام 2020.

وخصصت الجائزة موضوعها للعام الحالي عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر»، تفاعلاً منها مع جائحة كورونا، وحددت 5 أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، التميز في الوقف الإسلامي، التميز في العمل الاجتماعي، التميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتقدّم للجائزة في الدورة الثامنة 404 مرشحين جهاتٍ وأفراداً لفروع الجائزة الخمسة كافة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحاً، ومن ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحاً، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم استقر الرأي على 7 فائزين.

وأعلنت أمانة الجائزة أخيراً أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة بين وزارة التعليم عن برنامج «منصة مدرستي»، ووزارة الصحة عن برنامج «التطوع الصحي في وزارة الصحة»، فيما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف عن وقف «أوقاف الهيئة العامة للأوقاف»، وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عن مبادرة «مبادرة خير المدينة»، وفاز في فرع التميز لروُّاد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله إبراهيم السبيعي، وفاز في فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة «برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا»، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة «دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد كوفيد-19».