شكرا لقرائتكم خبر خطوات لتنظيف مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتاج ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدقيق وتمحيص، والشيء المكتوب بالإمكان تعديله أو إلغائه، وتوجد طرق عدة اهتمت المواقع المختلفة بإبرازها من أجل تنظيف تلك المواقع.

وحددت تلك المواقع 9 خطوات يمكن اتباعها لتنظيف مواقع التواصل بكل سهولة، وتجنب الوقوع في مشاكل تؤدي إلى الدخول في حرج أمام المسؤولين وزملاء العمل.

استخدم google

يجب أن تكون هذه هي الخطوة الأولى عند تنظيف أي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستظهر لك مكان ظهور اسمك عبر الإنترنت.

عند البحث، ضع اسمك بين علامتي اقتباس لإحضار أقرب إدخالات مطابقة، هذه العملية مفيدة للكشف عن الأنشطة عبر الإنترنت التي ربما جرى نسيانها على مر السنين.

تأكد من أن صور الملف الشخصي على جميع المنصات احترافية

تأكد من تطابق التفاصيل على جميع الأنظمة الأساسية

آخر شيء تريد أن يعثر عليه مدير التوظيف هو المعلومات غير الدقيقة.

إذا كانت سيرتك الذاتية تقول إنك كنت في منصب لمدة ثلاث سنوات، لكن حسابا آخر يقول بخلاف ذلك، فسوف يتساءل أصحاب العمل عن صحة المعلومات التي قدمتها.

تأكد من دقة جميع التفاصيل المتعلقة

أنشئ مساحة وقفة واحدة عن نفسك

بينما قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتنظيف سنوات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يكون موقع الويب الخاص بك بمثابة مساحة آمنة ومنظمة، حيث يمكن لموظفي التوظيف التعرف عليك بسرعة.

غالبا ما تتضمن مواقع الويب الشخصية صورة احترافية وسيرة ذاتية عبر الإنترنت وتوصيات وروابط لأبحاث ذات صلة أو مواد منشورة وتفاصيل الاتصال.

لا تنس تنظيف جميع الملفات الشخصية

في حين أن Facebook و Twitter و Instagram و LinkedIn هي عادة أول الملفات الشخصية التي يبحث عنها القائمون على التوظيف، لا تنس منصات أخرى مثل Pinterest و Tumblr و YouTube و Flickr و .Foursquare يقضي هؤلاء المحترفون أيامهم في التعرف على المتقدمين، لذلك من المحتمل أن يقوموا بإجراء تحقيق شامل عبر الإنترنت.

لا تواصل النشر بانتظام

يرغب مسؤولو التوظيف في رؤية المرشحين الذين يشاركون في زيادة النقاش حول مجالات الاهتمام، سواء كانت شخصية أو مهنية.

سواء كنت تنشر صورا مناسبة تظهر شغفك بالطبيعة أو تشارك مقالات إخبارية ذات صلة باهتماماتك المهنية، فإن مديري التوظيف ينظرون إلى هذه الأمور.

راجع مجموعاتك وإعجاباتك وأنشطة المشاركة

نظرا لأن المعلومات حول المجموعات التي تشترك فيها أو المنشورات التي تعجبك تكون عامة عادة، فستحتاج إلى التحقق مرة أخرى مما إذا كانت هذه الأنشطة تناسب علامتك التجارية المطلوبة عبر الإنترنت.

لا تتجاهل تطبيقاتك

عدد من التطبيقات مترابطة الآن، مما يسمح للمستخدمين بربط معلومات تسجيل الدخول عبر الأنظمة الأساسية.

في المقابل، تمنح هذه التطبيقات إمكانية الوصول إلى المعلومات، وفي بعض الحالات، امتيازات للنشر نيابة عنك.

لا تحذف كل شيء

سيكون مسؤولو التوظيف مرتابين إذا كانت جميع الصفحات نظيفة، مما يجعلهم يتساءلون عما إذا كان هناك شيء تخفيه.

كما أنهم يرغبون في رؤية علامات على وجود حياة نشطة ومتفاعلة.

راجع سجلات النظام الخاصة بك

قد تكون علقت تعليقا غير جيد، أو قد يعاد فهمه في سياق مختلف، بإمكانك دوما حذفه