مجلس شؤون الأسرة يحذر من التنمر الالكتروني على الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس شؤون الأسرة من التنمر الالكتروني على الأطفال، ووصف ما يحدث بأنه آفة عالمية تواجه الأطفال، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الأطفال بتجنيبهم مخاطرها.

ونصح بضرورة التحدث مع الأطفال عن التنمر، وتعريفهم بأشكال التنمر وأساليبه، وشرح كيفية التصدي للمتنمرين، والإبلاغ عن أي حالة تنمر يتعرضون لها.

وأطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة اليونيسف أخيرا، حملة توعوية بعنوان «يتربى بعزكم»، تستهدف التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة، والتركيز على «الألف يوم الأولى من حياة الطفل» التي تعد حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحية، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.

أنواع وأساليب التنمر:

• نشر رسائل تهديد الكترونية عبر شبكات التواصل

• اختراق الحسابات الالكترونية ونشر تهديدات

• نشر أكاذيب وصور محرجة لشخص ما

• إرسال رسائل سخرية أو تهديدات مؤذية للتشويه

• انتحال شخصية وإرسال رسائل نيابة عنها