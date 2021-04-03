شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أخصائي تغذية يوضح العادات الخاطئة المؤدية إلى السمنة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف نبيه الكيالي أخصائي التغذية الرياضية ، عن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى السمنة في شهر رمضان.

وقال نبيه الكيالي خلال حواره مع برنامج "في أسبوع":"تناول الحلويات بعد وجبة الفطور، أو تناول التمر الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، أو العصير وقمر الدين، والتمر الهندي والتوت".

ونصح:" يجب تناول تمرة أو تمرتين ثم نبدأ بعدها بالفطور الصحي"، مشددا على تقليل الدهون في الطعام للحصول على غذاء صحي متكامل.

وتابع:"الرياضة مهمة جدا في رمضان وخاصة أن الصيام يساعد في خسارة دهون بكمية كبيرة وتقليل الالتهابات وتخفيف الحمل عن الجهاز الهضمي".