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شاهد.. أخصائي تغذية يوضح العادات الخاطئة المؤدية إلى السمنة في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف نبيه الكيالي أخصائي التغذية ، عن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى السمنة في شهر رمضان.

وقال نبيه الكيالي خلال حواره مع برنامج "في أسبوع":"تناول الحلويات بعد وجبة الفطور، أو تناول التمر الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، أو العصير وقمر الدين، والتمر الهندي والتوت".

ونصح:" يجب تناول تمرة أو تمرتين ثم نبدأ بعدها بالفطور الصحي"، مشددا على تقليل الدهون في الطعام للحصول على غذاء صحي متكامل.

 

وتابع:" مهمة جدا في رمضان وخاصة أن الصيام يساعد في خسارة دهون بكمية كبيرة وتقليل الالتهابات وتخفيف الحمل عن الجهاز الهضمي".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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