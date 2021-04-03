شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استشاري يوضح تأثير الصيام على مصاب كورونا في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية، تأثير الصيام في شهر رمضان المبارك على تحليل الـ PCR، الخاص بفيروس كورونا.

وقال الدكتور خلال لقناة " إم بي سي " إن الإصابة بكورونا لا يمكن تأكيدها إلا عن طريق المسحة، مشيرًا إلى أن الصيام لا يؤثر على تحليل الـ pcr.

ونصح الاستشاري المصابين بكرورنا بعدم الصيام في رمضان لأنه يؤدي إلى مضاعفات، حيث أن الجفاف سيرفع من درجة حرارة الجسم.

وأشار إلى أن الرياضة والتأكد من نسبة فيتامين د يساعد على مكافحة أعراض كرورنا، حيث أن هناك أشخاص يعانون من الأعراض لمدة أشهر.