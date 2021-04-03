4 مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 98حالة تعافٍ؛ تلتها مكة المكرمة بـ34 حالة، ثم جدة 23، وحائل 22، ثم كل من «الدمام والقطيف» 18 حالة لكل منهما. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت كل من «الظهران والليث» 12 حالة تعافٍ لكل منهما، ثم طريف 11 حالة، تلتها «وادي الدواسر والمبرز» بـ10 حالات لكل منهما.

وفي المرتبة التالية جاءت «تبوك والهفوف» بواقع 9 حالات، فالمدينة المنورة 8، والخبر 7 حالات، ثم «الدلم وبقيق والخفجي» بـ6 حالات، تلتها «سكاكا والطائف وشرورة» بـ5 حالات تعاف.

وفي المرتبة التالية جاءت كل من «بريدة وعنيزة والبجادية والنعيرية والخرج وقرية العليا» بـ4 حالات تعاف لكل منها، ثم «أبوراكة وخميس مشيط وأبو عريش والجبيل والبدع وحوطة بني تميم والعويقيلة» بـ3 حالات.

وسجلت كل من «رفائع الجمش وبارق وعرعر والباحة وأبها وعفيف والمجمعة والزلفى وطبرجل وحفر الباطن) حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا جاءت «موقق والرين والحرجة والشنان والعيدابي وجازان وحبونا وبيشة والدوادمي وينبع والرس ومليجة ونمرة والمندق ورنية والخرمة والقيصومة والبدائع والعيون والحناكية وضرما ومهد الذهب والمجاردة وبيش وتربة ورفحاء وضبا والقويعية وشقراء وتمير والمذنب والمظيلف والحرث وأضم والصفيري وأم الدوم وبللسمر والبشائر» بواقع حالة تعاف لكل منها.

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