اخبار السعوديه

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث الإصابات الجديدة بفيروس " المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 320 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة  بـ131حالة، ثم الشرقية 98 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ26 حالة، وحائل 18إصابة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة عسير 18حالة، ثم القصيم 16حالة، وجازان 15 وتبوك 12 حالة، وكل من (الحدود الشمالية ونجران) 9 إصابات جديدة، ثم الجوف 8 حالات، وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

اقرأ أيضًا: 

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا