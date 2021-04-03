3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 320 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ131حالة، ثم الشرقية 98 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ26 حالة، وحائل 18إصابة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت منطقة عسير 18حالة، ثم القصيم 16حالة، وجازان 15 وتبوك 12 حالة، وكل من (الحدود الشمالية ونجران) 9 إصابات جديدة، ثم الجوف 8 حالات، وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع 4 إصابات جديدة.

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