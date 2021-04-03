أخبار السعودية اليوم.. لقاح كورونا شرط لدخول موظفي شؤون الحرمين مقار أعمالهم في رمضان.. والقبض على مخالفَيْن لنظام الحدود وزعا مخدرات في حي شعبي

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 م منها: لقاح كورونا شرط لدخول موظفي شؤون الحرمين مقار أعمالهم من أول رمضان، وشرطة جدّة تقبض على مخالفَيْن لنظام الحدود وزّعا مخدرات في حي شعبي، و«أستاذ وبائيات» يحذر من تزايد عدد الحالات الحرجة لكورونا.

شرطة جدّة تقبض على مخالفَيْن لنظام الحدود وزّعا مخدرات في حي شعبي

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة، بأنّه تمّ القبض على شخصين مخالفين لنظام الحدود، وهما يوزّعان المخدرات، وذلك عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

«أستاذ وبائيات» يحذر من تزايد عدد الحالات الحرجة لكورونا

حذّر أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، من تزايد أعداد الحالات الحرجة لمصابي كورونا خلال الأيّام الماضية، مطالبًا تكثيف الإجراءات الوقائية.

إغلاق 13 مسجدًا «مؤقتًا» في 7 مناطق بعد إصابة مصلين بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، 13 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

من أول رمضان.. لقاح كورونا شرط لدخول موظفي شؤون الحرمين مقار أعمالهم

‏أكَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اعتماد جميع الموظفين والعاملين اشتراط تلقي اللقاح (محصن) في دخول الحرمين الشريفين ومبني الرئاسة والوكالة اعتبارًا من غرَّة رمضان المبارك.

«الحقيل» يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق ومعاقبة المخالفين

وجَّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وتأكيدًا على امتثالهم بالاحترازات الوقائية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

أوقفت، اليوم السبت، حركة الملاحة في ميناء جدة الإسلامي بسبب ظروف الطقس الذي تمرّ به عدة مناطق بالمملكة.

بالفيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

أوضحت وزارة الداخلية، أنَّ الأفواج الأمنية باشرت مهامها في الحصينية وبئر عسكر بمنطقة نجران.

«الموارد البشرية» تنفذ 17 ألف جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنها نفذت (17,050) زيارة رقابية وضبطت (1,782) مخالفة لأنظمة العمل و(186) مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الفترة من 25 مارس وحتى 31 مارس الماضي.

المرور: تسديد المخالفات شرط لإجراء أي تعامل على بوابة «أبشر»

أوضح المرور السعودي، أن تسديد المخالفات المرورية شرط لإجراء أيّ تعامل على بوابة (ابشر)، مشيرًا إلى أنَّ النظام ينصّ على تسديد كل مخالفة على حدّة.

بالفيديو.. هل تؤيد التجنيد الإجباري لمن فوق 18 سنة؟.. شباب وشابات يجاوبون

أيَّد الكثير من الشباب والشابات تنفيذ فكرة التجنيد الإجباري بالمملكة من سن 18 فما فوق، معتبرين أنَّه ردّ الجميل للوطن الذي منحهم الكثير، وفقًا لسؤال طرحه تقرير لقناة «الإخبارية».

بسبب كورونا.. إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف بالطائف

قرّرت أمانة محافظة الطائف، إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف التفاعلية، احترازيًا.

أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في جازان

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 207352 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

المركز الوطني للأرصاد: 3 مناطق بالمملكة تتأثر بأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

الضمان الصحي: سريان الهوية والإقامة شرط للاستفادة من التأمين الطبي

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنَّه لا يمكن استخدام بطاقة التأمين الطبي للمقيمين في حال كانت الإقامة منتهية.

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