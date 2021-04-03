اشتراطات صحية استباقية استعدادا لموسم العمرة

أعلن نائب وزير الحج، عبدالفتاح مشاط، اليوم، بدء الاستعداد لمرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان. وأوضح، في مداخلة تليفزيونية مع قناة «العربية»، أن الجهات المعنية وضعت الاشتراطات الصحية الأساسية لموسم العمرة هذا العام.

كما أكد أنه تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي ضد فيروس «كورونا المستجد»، كاشفا عن إجراءات استباقية سيتم العمل بها من شأنها زيادة عدد المعتمرين.

إلى جانب ذلك، شدد المسؤول السعودي على أن الهيئات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كانت قد اشترطت، الأسبوع الماضي، التحصين بلقاح «كورونا» على العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بدءا من غرة رمضان للعام الجاري، حماية للصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تحصين أي عامل في هذه الأنشطة، فيجب عليه إجراء فحص PCR كل 7 أيام على نفقة المنشأة التي يعمل بها، للتأكد من عدم حمله الفيروس. وقد أعلنت الجهات المعنية في السعودية مسبقا إلزامية تحصين العاملين في عدة مجالات ضد «كورونا» أو إجراء فحص PCR بشكل أسبوعي، وذلك بدءا من 1 شوال.

تشمل المجالات التي يلزم فيها تحصين العمال: المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل العام المختلفة، والعاملين في منشآت الإيواء السياحي. بدورها، وسعت وزارة الصحة عملية التطعيم بلقاح «كورونا»، حيث دشنت المزيد من مراكز اللقاحات، لتشمل مناطق السعودية كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس. وأهابت الوزارة بالجميع التسجيل عبر تطبيق «صحتي»، للحصول على التطعيم، مجددة التذكير بمجانية اللقاح.