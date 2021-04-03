السعودية اليوم / العراق يسجل 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5379 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14430,فيما تم تسجيل 5017 حالة شفاء

جديدة,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 773232 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80538 مصابا ,منهم 481 في العناية المركزة.

// انتهى //

17:45ت م

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بغداد 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5379 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 868200 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 40حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14430,فيما تم تسجيل 5017 حالة شفاءجديدة,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 773232 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 80538 مصابا ,منهم 481 في العناية المركزة.// انتهى //17:45ت م0075

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