السعودية اليوم / " واس " ترصد وفرة السلع الغذائية الرمضانية بأسواق الطائف



الطائف 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

وفرت أسواق ومحال الطائف التجارية جميع المواد الغذائية بمحافظة الطائف لاستقبال شهر رمضان المبارك من السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الجسدي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

وتابعت " واس " خلال جولة ميدانية " اليوم " توفر السلع الرمضانية في أسواق الطائف وجميع المراكز التابعة وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار

وأكد عدد من التجار داخل المراكز التموينية، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.

وأفاد عدد من المتسوقين باستقرار أسعار المواد الغذائية ولم يكن هناك ارتفاع أو نقص فيها أو السلع الرمضانية الأساسية التي يتم شراؤها هذه الأيام التي تسبق حلول الشهر الكريم ومنها الحريرة "الشوربة " واللقيمات والكنافة إضافة إلى استخدامهم للسلع الأساسية كالأرز والدقيق والسكر والشاهي والقهوة والألبان وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

// انتهى//

17:29ت م

0070



الطائف 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسوفرت أسواق ومحال الطائف التجارية جميع المواد الغذائية بمحافظة الطائف لاستقبال شهر رمضان المبارك من السلع الاستهلاكية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الجسدي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.وتابعت " واس " خلال جولة ميدانية " اليوم " توفر السلع الرمضانية في أسواق الطائف وجميع المراكز التابعة وبكميات وفيرة، بأسعار تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من الجهات المختصة على المواد المعروضة ومتابعة الأسعار، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد عدد من التجار داخل المراكز التموينية، التزامهم بتوفير كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من المستلزمات الغذائية ذات الجودة العالية، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بضرورة توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات لمختلف المتسوقين، ومراعاة وضع المسافة الصحية بين الزبائن، والعمل المستمر في التنظيف والتعقيم لمنع انتقال العدوى.وأفاد عدد من المتسوقين باستقرار أسعار المواد الغذائية ولم يكن هناك ارتفاع أو نقص فيها أو السلع الرمضانية الأساسية التي يتم شراؤها هذه الأيام التي تسبق حلول الشهر الكريم ومنها الحريرة "الشوربة " واللقيمات والكنافة إضافة إلى استخدامهم للسلع الأساسية كالأرز والدقيق والسكر والشاهي والقهوة والألبان وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.// انتهى//17:29ت م0070

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