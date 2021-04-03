السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية



الطائف 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف من خلال فرق الرقابة الميدانية أكثر من 2500 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم , شملت الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، ومراكز خدمات السيارات والورش الفنية والصناعية، والأنشطة الغذائية .

وأوضحت الأمانة أن الأعمال الرقابية المكثفة أسهمت في الحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية حيث انخفضت نسبة التجاوزات والمخالفات بنسبة تجاوزت 90% خلال الشهر الماضي، وركزت الجولات على تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة، والملصقات التوعوية والتثقيفية وملصقات تحديد المسارات والتباعد الجسدي.

وبينت أن الحملات الرقابية شملت الأنشطة التجارية بالضواحي والقرى وعلى الطرق السريعة، دون تهاون في تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما رصد مراقبو البلديات الفرعية تجاوزات صحية تتعلق بتدنٍ في مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وعرض مواد منتهية الصلاحية، واستخدام لحوم مجهولة المصدر وغير ذلك من المخالفات التي تم التعامل معها بشكل فوري.

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17:04ت م

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