السعودية اليوم / جمعية الإدارة الصحية تحقق المركز الأول على مستوى الجمعيات العلمية الصحية



الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

حصلت الجمعية

ويأتي التقييم الذي أعدته الإدارة العامة للجمعيات الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نظرًا لما توليه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في سعيها إلى تنمية مخرجات الجمعيات الصحية كمنظمات غير ربحية بما يضمن تحقيقها في رفع مخرجات الجمعية وتحقيق كفاءة الأداء المنشود والإسهام في تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية لقياس أداء المنظمات غير الربحية.

يذكر أن الجمعية كرمت من قبل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده بداية العام الحالي 2021م بمناسبة حصولها على التصنيف فئة (أ) وذلك ضمن الملتقى السنوي للجمعيات الصحية.

ويأتي تصدر الجمعية السعودية للإدارة الصحية للتقييم خلال الربع الأول لعام 2021م امتداداً للتميز الملحوظ التي تقدمه الجمعية في جهودها نحو تطوير الخدمات الصحية.

// انتهى //

16:46ت م

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الرياض 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسحصلت الجمعية السعودية للإدارة الصحية على المركز الأول في التقرير الدوري لتقييم كفاءة الأداء للجمعيات العلمية الصحية للربع الأول من عام 2021م والصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.ويأتي التقييم الذي أعدته الإدارة العامة للجمعيات الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نظرًا لما توليه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في سعيها إلى تنمية مخرجات الجمعيات الصحية كمنظمات غير ربحية بما يضمن تحقيقها في رفع مخرجات الجمعية وتحقيق كفاءة الأداء المنشود والإسهام في تحقيق مستهدفات المؤشرات الوطنية لقياس أداء المنظمات غير الربحية.يذكر أن الجمعية كرمت من قبل الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده بداية العام الحالي 2021م بمناسبة حصولها على التصنيف فئة (أ) وذلك ضمن الملتقى السنوي للجمعيات الصحية.ويأتي تصدر الجمعية السعودية للإدارة الصحية للتقييم خلال الربع الأول لعام 2021م امتداداً للتميز الملحوظ التي تقدمه الجمعية في جهودها نحو تطوير الخدمات الصحية.// انتهى //16:46ت م0064

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