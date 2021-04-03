السعودية اليوم / شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ارتكبوا سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات



المدينة المنورة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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16:38ت م

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