شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 345 لاجئاً في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس خدماتها الطبية لـ 345 لاجئًا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 167 مريضا عوينوا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 53 مريضا من الأطفال وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 33مريضا، وراجع 16 مريضا عيادتي الأسنان.

كما استقبل 35 مريضة في العيادة النسوية عويِنّ وفُحصن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وأجريت 28 صورة أشعة لـ 17 مريضا، وأعطي 21 مريضا 52 لقاحا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 219 وصفة طبية.