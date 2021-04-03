شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لرمضان.. تكثيف الجهود التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية لموسم شهر رمضان المبارك بحزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين، خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة، حيث جندت الوكالة جميع الإدارات التابعة لخدمة زوار البيت لعتيق وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

وأتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها (عن بعد) مع استمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، كما تقدم الإدارة للمشاركين في هذه الحلقات شهادات شكر وتكريم تشجيعًا وتحفيزًا لهم.

وتسعى الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين للارتقاء برسالة الحرمين الشريفين الإرشادية والتوجيهية، حيث خصصت الإدارة عدداً من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام من معتمرين ليتمكنوا من أداء عملهم بجدارة وإتقان، وحسن التمثيل لبلاد الحرمين الشريفين أمام ضيوفها من المعتمرين والزائرين، لتحمُّل الرسالة وأدائها على وجهها الصحيح.

وتحرص الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على نشر الدروس العلمية للزوار عبر الجانب الرقمي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية للزوار ويقوم بإلقاء الدروس والمحاضرات عددٌ من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة المتخصصين بمختلف العلوم الشرعية المتنوعة، كما تشرف الإدارة على الترجمة بعدة لغات في الدعوة والإرشاد منها (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية")، كما استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار، ويذكر أن"إجابة السائلين "تُعد من أهم إدارات التوجيه والإرشاد، إذ تُجيب على أسئلة الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.