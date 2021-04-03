جون كيري يزور "شمس 1" الإماراتية.. إحدى أكبر محطات العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، جون كيري، بزيارة محطة شمس، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم.

ورافق المبعوث الأمريكي خلال الزيارة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي ورئيس مجلس إدارة "مصدر".

ومحطة شمس، هي أحد مشاريع شركة مصدر والتي تعتبر إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم.

وخلال الزيارة تم إطلاع المبعوث الأمريكي على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والذي سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية.



شكل تشغيل محطة شمس 1 للطاقة الشمسية، خطوة رائدة نحو تعزيز جهود الإمارات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة.

وتدعم المحطة التي تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للمساهمة بالالتزام العالمي للحد من تداعيات التغير المناخي.

وتصل القدرة الإنتاجية لمحطة شمس 1 التي تم تدشينها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي عام 2013 إلى 100 ميجاوات.

وتمتدّ على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، أي ما يساوي 285 ملعباً لكرة القدم، وذلك ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجدّدة.

وتسهم المحطة في عملية التحوّل التي تشهدها الإمارات نحو الاعتماد على مصادر نظيفة لتوليد الطاقة، ويعزّز استعدادات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة من حيث تقليل البصمة الكربونيّة، وتنويع مصادر الاقتصاد وتبنّي مبادئ الاستدامة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها المرموقة ضمن قطاع الطاقة العالمي.