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الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.

المبادرة بتطوير الأراضي

ودعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار .

مخالفة عدم تسديد الرسوم

وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.

وتابع البرنامج أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع lands.housing.sa

الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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