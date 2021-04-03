- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03
الأراضي البيضاء يعلن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام
متابعات الخليج 365 - الدمام
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسوم الدورة الخامسة لحاضرة الدمام لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ.
المبادرة بتطوير الأراضي
ودعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء، المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار .
مخالفة عدم تسديد الرسوم
وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم سداد الرسم خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى ١٠٠ % من قيمة الرسم.
وتابع البرنامج أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع lands.housing.sa
شارك الخبر
شارك الخبر