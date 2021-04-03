بلدية القيصومة تبدأ تدشين المرحلة الأولى من الحاويات الذكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

بدأت بلدية مدينة القيصومة تدشين المرحلة الأولى من الحاويات الذكية في عدة المواقع بالمدينة، والتي تهدف للإسهام في المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث بالإضافة إلى التخلص من الروائح كونها مخفية تحت الأرض وتعمل هيدروليكيًا.

وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية القيصومة الأستاذ مشعل الحميدي أن ذلك جاء في ظل العمل على تقديم ما يتناسب مع متغيرات البيئة وحرص بلدية القيصومة ممثلة بإدارة النظافة على تطوير النظافة العامة والتركيز على استخدام وتوفير أحدث التقنيات المتوفرة.

10 حاويات ذكية

وأضاف الحميدي أنه بناءً على أهمية النظافة في الأماكن العامة والخاصة قامت بلدية القيصومة بتوفير 10 حاويات ذكية وزعت بأماكن متفرقة في المدينة.



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