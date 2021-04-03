إصابات كورونا الأعلى في الرياض بـ 320 حالة وتسجيل 439 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت منطقة الرياض، اليوم السبت، أعلى إصابات بفيروس كورونا بـ 320 حالة، بينما سجلت منطقة مكة 131 حالة، والشرقية 98 حالة، ومنقطة المدينة المنورة 26، ومنطقة حائل 18، ومنطقة عسير 18، ومنطقة القصيم 16، ومنطقة جازان 15، وتبوك 12 حالة، والحدود الشمالية 9 حالات، بينما سجلت منقطة الباحة أقل إصابات بـ 4 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (684) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (439) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (379,312) حالة ولله الحمد.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 392009 حالة، وإجمالي حالات التعافي 379312 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 6690.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 6007 حالات من بينها 761 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.



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