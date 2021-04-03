طريقة الاستعلام عن طلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1442

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني متابعة الطلبات المقدمة عبر الموقع والاستعلام عنها من خلال خطوات معينة يقوم بها صاحب الطلب، وهي واحدة من خدمات عديدة تقدمها الوزارة بطريقة إلكترونية ويتم الانتهاء منها دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، وهي من الخدمات التي ارتبطت سريعاً بالتحول الرقمي في المملكة وتم التسريع منها خلال فترة جائحة كورونا. سوف نتعرف على طريقة الاستعلام في التالي.

خدمة الاستعلام عن طلب

يتم الاستعلام عن الطلبات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو من يتقدمون بطلبات خاصة بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية وغيرها من الخدمات المتوفرة على موقع وزارة العمل من خلال الخطوات التالية:

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الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو راتب شهري يتم صرفه للسعوديين حسب مجموعة من الشروط التي تتوفر في المتقدم على المعاش من المقيمين في المملكة بشكل دائم. ويستفيد من معاش الضمان مجموعة من الفئات مثل الشيوخ والعاجزين عن العمل، والمرأة التي بلا عائل، والأيتام، ويمكن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية: