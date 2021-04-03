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طريقة الاستعلام عن طلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1442

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توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني متابعة الطلبات المقدمة عبر الموقع والاستعلام عنها من خلال خطوات معينة يقوم بها صاحب الطلب، وهي واحدة من خدمات عديدة تقدمها الوزارة بطريقة إلكترونية ويتم الانتهاء منها دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، وهي من الخدمات التي ارتبطت سريعاً بالتحول الرقمي في المملكة وتم التسريع منها خلال فترة جائحة . سوف نتعرف على طريقة الاستعلام في التالي.

طريقة الاستعلام عن طلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1442

خدمة الاستعلام عن طلب

يتم الاستعلام عن الطلبات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو من يتقدمون بطلبات خاصة بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية وغيرها من الخدمات المتوفرة على موقع وزارة العمل من خلال الخطوات التالية:

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طريقة الاستعلام عن طلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1442

طريقة الاستعلام عن طلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1442

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو راتب شهري يتم صرفه للسعوديين حسب مجموعة من الشروط التي تتوفر في المتقدم على المعاش من المقيمين في المملكة بشكل دائم. ويستفيد من معاش الضمان مجموعة من الفئات مثل الشيوخ والعاجزين عن العمل، والمرأة التي بلا عائل، والأيتام، ويمكن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني
  • الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات الضمان الاجتماعي.
  • اختيار خدمة معاش الضمان الاجتماعي، والدخول على طلباتي.
  • تسجيل الدخول على حساب المستفيد بالاسم وكلمة السر.
  • تحديد الطلب والضغط عليه وكتابة البيانات المطلوبة ومن رقم السجل المدني ورقم الطلب.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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