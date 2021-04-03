شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات، وذلك حسب ما أكده المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.