شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء.

ودعم المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية المجتمعات والأسر النازحة في اليمن بمشاريع الاستجابة والمساعدات الطارئين للأفراد النازحين بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

كما دعم المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإيواء وإدارة المواقع، ووفر المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن ليستفيد منها 421.384 فرداً في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الظالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، بقيمة 17 مليون دولار.