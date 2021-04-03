شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 98 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 98 منشأة مخالفة. جاء ذلك خلال جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية خلال الإجازة الأسبوعية للتأكد من امتثالها بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3775 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 155 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940.