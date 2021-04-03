شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 684 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 684 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 439 حالة تعافٍ إضافية، 6 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 392009 حالة، من بينها 6007 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 761 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 379312 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6690 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.