السعودية | السعودية .. انخفاض طفيف بأعداد إصابات كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية .. انخفاض طفيف بأعداد إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، انخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعلومات، سجلت مناطق المملكة 684 حالة فقط خلال 24 ساعة.

فقد أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 392009 حالات مؤكدة، بزيادة 684 إصابة عن المسجلة الجمعة.

كما سجلت 439 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 379312 حالة، بمعدل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كذلك سجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6690 حالة.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الحالات النشطة 6007 حالات، منها 761 حالة حرجة.

4.5 مليون متطعّم

الجدير ذكره أن السلطات أعلنت، الجمعة، عن تجاوز عدد الأربعة ملايين وستمئة ألف جرعة لقاح فيروس كورونا تم توزيعها على عامة المواطنين والمقيمين من خلال 500 مركز للقاح موزعة على كافة المناطق السعودية.

من عمليات التلقيح في السعودية (فرانس برس)

وأكدت الوزارة مواصلة تنويع سُبل مكافحة الفيروس المستجد الذي أرهق كاهل العديد من الدول من مختلف أرجاء دول العالم، حيث أنها أحدثت مؤخراً العديد من الخدمات بما فيها خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم، من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.