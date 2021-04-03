السعودية | وفاة دراج سعودي في حادث دهس.. وهروب الجاني

شكرا لقرائتكم وفاة دراج سعودي في حادث دهس.. وهروب الجاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي دراج سعودي مصرعه الخميس متأثراً بإصابته إثر تعرضه لحادث دهس من قبل قائد مركبة. وتم دفنه الجمعة في مقبرة الشمال بمدينة الرياض.

من جهته، نعى الاتحاد السعودي للدراجات الدراج نجيب علي سليمان.

وقال يوسف القعود، أحد أعضاء الاتحاد، لـ"العربية.نت" إن "الدراج نجيب علي سليمان كان يتمرن الثلاثاء الماضي على مسار جامعة الأميرة نورة من الخارج قبل البوابة 9. وبعد مدرسة تعليم القيادة وفي تمام الساعة 9 مساء، جاءت سيارة مسرعة واصطدمت به من الخلف".

نزيف في الرأس

كما أضاف أن "الصدمة كانت قوية وأصيب نجيب بنزيف في الرأس، وتم نقله عن طريق الإسعاف إلى مستشفى المواساة فرع غرناطة".

إلى ذلك أوضح أن "نجيب كان بمفرده على الجهة اليمنى من الشارع. وكان يتخذ كل الاحتياطات من سترة عاكسة وإنارة خلفية وأمامية وخوذة. لكن الإصابة كانت شديدة بسبب قوة الصدمة".

هروب الجاني

من جانبه أكد شقيق الدراج سامي الحمدان أن إصابة نجيب كانت بليغة وقضى على إثرها 3 أيام في وضع صحي صعب.

كما دعا الجهات الأمنية للقبض على الجاني الذي دهس شقيقه وهرب.

وأشار إلى أن نجيب في العقد الرابع من العمر ولديه 3 أبناء، ويعمل في شركة الكهرباء وكان هاوياً لركوب الدراجة.