شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحديثي يكشف عن طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المهندس أحمد الحديثي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، عن طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان.

وقال أحمد الحديثي خلال لقاء مع برنامج "في أسبوع":" تشكيل حملات موجهة للمتسولين من أجل القبض عليهم ومعالجة كل فئة من هذه الفئات حسب نوعها سواء كانوا مخالفين في نظام الإقامة أو غيره".

وأشار:"التعامل مع السعوديين الممتهنيين الذين تكرر تسجيل بياناتهم في التسول ومن يتم فعليا وجود حاجة له من خلال دراسة الحالة الاجتماعية له وإدراجه في أنظمة الضمان الاجتماعي والدعم الموجه من خلال قنوات الدعم من خلال البرامج المدعومة والجمعيات الخيرية التي تقدم مثل هذه الدعوم".