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الكشف عن خطة "الحج والعمرة" لاستقبال المعتمرين في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن خطة الوزارة لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان.

 

وقال مشاط:"قمنا بتطعيم جميع العاملين في الحرم المكي"، موضحا:"نطبق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين".

‏وأوضح:"عملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، لافتا:" وضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في رمضان ".

وتابع ‏نائب وزير الحج والعمرة:"بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان ".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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