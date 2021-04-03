شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن خطة "الحج والعمرة" لاستقبال المعتمرين في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن خطة الوزارة لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان.

وقال مشاط:"قمنا بتطعيم جميع العاملين في الحرم المكي"، موضحا:"نطبق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين".

‏وأوضح:"عملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، لافتا:" وضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في رمضان ".

وتابع ‏نائب وزير الحج والعمرة:"بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان ".