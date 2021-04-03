شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتوتر والانفعالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر،العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتوتر والانفعالات.

وقال النمر ن هناك علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتوتر والانفعالات، فالضغط المرتفع يجعل الشخص سريع التوتر والانفعال، وفي المقابل التوتر الدائم يرفع الضغط على المدى القريب والبعيد.

وفي وقت سابق، وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، نصيحة للزوجين في حالة إصابة أحدهما بمرض القلب .

ونصح النمر بالابتعاد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة اذا كان مريض قلب