شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.