شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحياة الفطرية تتفاعل مع بلاغ بوجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل المركز الوطني للحياة الفطرية مع بلاغ من شركة البحر الأحمر من وجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس، وتقوم بمعالجتها .

وقال المركز :"‏تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تظافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية تلقى ‎المركز الوطني لتنمية الحياةالفطرية بلاغًا من شركة البحر الاحمر عن سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس وقد تم نقلها بالتعاون مع ‎كاوست إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر ".

وأضاف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية:"كل الشكر والتقدير لشركائنا في إنقاذ السلحفاة البحرية المهددة بالإنقراض (شركة البحر الأحمر للتطوير، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، فقيه أكواريوم)".