شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 439 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 379,312 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6690 حالة وفاة.