684 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.. وتعافي 439 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 392009 حالات.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمَّ تسجيل 439 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 379312 حالة.

كما تمَّ تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6690 حالة.

وأضافت وزارة الصحة، أنَّ الحالات النشطة بلغ 6007 حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة 761 حالة.

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