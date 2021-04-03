أحمد المكينزي.. أول شاب سعودي يحصل على درجة البكالوريوس من فئة طيف التوحد

رغم إصابته بطيف التوحد، يمارس أحمد المكينزي حياته الطبيعية، إذ أصبح أول شاب سعودي يحصل على درجة البكالوريوس من فئة طيف التوحد.

وقال والد أحمد المكينزي، في تصريحات لقناة الإخبارية التي قضت يومًا كاملًا مع أحمد وعائلته، إنَّ نجله يذهب للمسجد ولصالون الحلاقة ولمقر عمله كأي شاب طبيعي.

ونظرًا لاجتهاده، عُين أحمد المكينزي في إحدى المدارس في المملكة ويرى مديره أنّه من أفضل الموظفين لديه، فخورًا بتفرده كونه أول شاب سعودي يحصل على هذه الدرجة العلمية من جامعة الملك سعود.

ويمارس أحمد المكينزي عمله في المدرسة في كتابة الخطابات وتنظيم الجداول ويتعامل مع برامج الأنترنت والحاسب الآلي.

ولم تتوقع عائلة أحمد المكينزي قبوله في جامعة الملك سعود وواجهوا بعض الصعوبات في البداية في مسألة تكيف بقاء أحمد في الجامعة بمفرده حتى أكمل دراسته الجامعية، وفقًا للأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل مؤسسة الجمعية السعودية للتوحد.

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